ارتفاع مبيعات تويوتا في أمريكا الشمالية بنسبة 87% خلال مارس

قالت شركة تويوتا موتور يوم الخميس إن مبيعاتها من السيارات في أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 87% خلال مارس مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن فرع الشركة في أمريكا الشمالية في مارس 2021 أن المبيعات في الولايات المتحدة بلغت 253 الفا و 783 مركبة، بزيادة قدرها 87 % وبزيادة على أساس معدل البيع اليومي بنسبة 8ر79%.

وفي الربع الأول من العام، كشفت تويوتا عن أن مبيعاتها في الولايات المتحدة بلغت 603 آلاف و 66 مركبة، بزيادة بنسبة 6ر21 % وزيادة على أساس معدل البيع اليومي بنسبة 9ر24 %.

وسجل قسم لكزس مبيعات بلغت 33 الفا و 186 مركبة في شهر مارس، بزيادة 9ر112 % وبزيادة 7ر104 % على أساس معدل البيع اليومي. وبالنسبة للربع الأول، أعلنت لكزس عن مبيعات بلغت 74 الفا و 253 مركبة، بزيادة بنسبة 8ر31% وزيادة على أساس معدل البيع اليومي بنسبة 3ر35 %.

وارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب بنسبة 1ر60 % في الشهر وبزيادة 4ر6 %في الربع الأول. وارتفع إجمالي مبيعات الشاحنات/سيارات الدفع الرباعي بنسبة 4ر103 % في الشهر وبزيادة 4ر30 % في الربع الأول.