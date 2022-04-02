 الأقصر.. وفد من وزارة الرياضة يتفقد مراكز شباب لتفعيل أندية سكان بها - بوابة الشروق
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الأقصر.. وفد من وزارة الرياضة يتفقد مراكز شباب لتفعيل أندية سكان بها

وفد من وزارة الرياضة يتفقد مراكز شباب
وفد من وزارة الرياضة يتفقد مراكز شباب
محمد راشد
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 4:14 ص | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 4:14 ص

تفقد وفد من وزارة الشباب والرياضة، بعض مراكز الشباب بمحافظة الأقصر؛ لاختيار عدد من مراكز الشباب لتفعيل أندية سكان بها.

وأجرى الوفد زيارات لإدارات شباب (الزينية، الأقصر، الطود، البياضية، القرنة، إسنا)، وذلك تحت إشراف صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية.

وضمت اللجنة كلًا من أحمد عيد ممثل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد مطر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفؤاد محمد فؤاد، علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، ممثل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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