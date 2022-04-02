روسيا: التعاون في مجال الفضاء ممكن فقط عند رفع العقوبات

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قال مدير وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين، اليوم السبت، إن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع الفضائية المشتركة لن تكون ممكنة إلا بعد رفع العقوبات الغربية عن موسكو.

وقال روجوزين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهدف من العقوبات هو "قتل الاقتصاد الروسي وإغراق شعبنا في اليأس والجوع وإجبار بلدنا على الخضوع"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "لن ينجحوا في هذا لكن النوايا واضحة".

وتابع "لهذا أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية والمشروعات الأخرى ممكنة فقط من خلال الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".

وأضاف أن روسكوزموس (وكالة الفضاء الروسية) ستقدم مقترحاتها قريبا إلى السلطات بشأن موعد إنهاء التعاون مع وكالات الفضاء بالولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.

وفرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا بسبب ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا والتي بدأتها في 24 فبراير الماضي.