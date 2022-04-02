إخراج 500 شخص من ماريوبول بواسطة حافلات غدا الأحد

من المنتظر أن يتم استخدام العديد من الحافلات لإنقاذ المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا غدا الأحد.

وبعد الإعلان عن مبادرة أهلية عبر قناة إخبارية على تطبيق تليجرام اليوم السبت، سوف تنقل عشر حافلات كبيرة نحو 500 شخص إلى مدينة زابورجيا بشمال غرب البلاد.

وبحسب التقديرات، لايزال هناك قرابة مئة ألف شخص في المدينة المحاصرة والمدمرة بشدة بالفعل.

وبحسب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، كان يجب أن يكون هناك ممر هروب للمركبات الخاصة من ماريوبول في وقت مبكر من اليوم السبت.

وبالإضافة لذلك، كان يحاول الصليب الأحمر إخراج السكان من المدينة في قافلة. وبحلول عصر اليوم لايزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك ممكنا.

وكان نحو ثلاثة آلاف شخص قد فروا إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا أمس الجمعة، رغم أنه لم يكن هناك ممر هروب منظم. واضطر الصليب الأحمر للعودة بدون انجاز أي شيء.