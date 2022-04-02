مسئول أوكراني يرجح تركيا كمكان لاجتماع بوتين وزيلينسكي

نقلت وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" عن المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، قوله، اليوم السبت إن "تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".



وقالت الوكالة إن أراخاميا صرح للتلفزيون الأوكراني بأن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.



ووصف كل من الجانبين المحادثات في الأيام الماضية بأنها صعبة. والمحادثات مزيج من جلسات مباشرة واجتماعات افتراضية.



وقال أراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل ببوتين وزيلينسكي، أمس الجمعة، "ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب".



وقال "لا الزمان ولا المكان معروفان لكن نعتقد أن الأكثر ترجيحا أن يعقد (الاجتماع) في إسطنبول أو أنقرة".