 الهند: مصرع امرأتين وإصابة 38 شخصا إثر سقوط حافلة في واد عميق شمالي البلاد - بوابة الشروق
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الهند: مصرع امرأتين وإصابة 38 شخصا إثر سقوط حافلة في واد عميق شمالي البلاد

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 9:00 م

لقيت امرأتان مصرعهما، فيما أصيب 38 آخرون بجروح من جراء حادث سقوط حافلة كانوا على متنها، في واد بعمق 70 مترا شمالي الهند.

وقالت الشرطة، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهنيدة اليوم السبت، إن الحافلة كانت تنتقل من مدينة بولاية أوتاراخاند إلى مدينة دهرادون في ولاية أوتارانتشال شمالي البلاد.

وأضافت أن القيادة المتهورة على ما يبدو أدت إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة؛ ما أسفر عن سقوطها، حيث كانت تحمل على متنها وقت وقوع الحادث 40 راكبا، من بينهم 16 امرأة، و19 رجلا، و5 أطفال.

ومن بين الضحايا القتلى امرأة وابنتها، بينما تم نقل المصابين الـ 38 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


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