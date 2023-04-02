مدرب الأهلي: اللاعبون قدموا ملحمة كبيرة أمام الهلال السوداني

تحدث سامي قمصان المدرب العام للأهلي، عن فوز فريقه أمام نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عقب فوزه على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي قدم ملحمة كبيرة أمام الهلال، وفي حضور هذا العدد الضخم من جماهيرنا».

وأضاف: «أعمل في الجهاز الفني للأهلي منذ 5 سنوات، وشعرت اليوم بشكل خاص أن ظهري مسنود بالجماهير».

وأتم: «الجهاز الفني بقيادة كولر تعامل مع المباراة بشكل جيد، ووضعنا ثقتنا في اللاعبين، وأشكر كل المسؤولين في الدولة على مساعدتنا في حضور هذا العدد من الجماهير».