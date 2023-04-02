وزير الأوقاف: 306 ملايين جنيه أعلى إيراد شهري حققته هيئة الأوقاف في تاريخها

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي متحصلات إيرادات الهيئة 306 ملايين و732 ألفًا و153 جنيهًا خلال مارس الماضي بزيادة 66 مليونًا و856 ألفًا و636 جنيهًا بنسبة 27.9% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالي الماضي (2021 - 2022).



وأضاف جمعة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن إجمالي إيرادات الهيئة خلال مارس الماضي زادت بقيمة 185 مليونًا و126 ألفًا و760 جنيهًا بنسبة 152.2% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالي (2020 - 2021).



وأوضح أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2023 بلغ مليارًا و651 مليونًا و857 ألفًا و838 جنيهًا بزيادة 222 مليونًا و438 ألفًا و838 جنيهًا بنسبة 15.6% عما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها خلال العام المالي الماضي، وبزيادة 459 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا بنسبة 38.5% عما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها خلال العام المالي (2020 - 2021).