نائبة الرئيس الأمريكي تختتم زيارة ناجحة لزامبيا وتعلن عن دعم بـ16 مليون دولار

اختتمت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس زيارة استمرت يومين إلى زامبيا، التقت خلالها بالرئيس هاكيندي هيشيليما، بمقر الرئاسة وأعلنت عن دعم أمريكي قيمته أكثر من 16 مليون دولار لزامبيا.

وسعت هاريس، من خلال زيارتها، إلى تقديم المساعدة الأمريكية لزامبيا في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار ، من خلال الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، طبقا لما ذكرته صحيفة "لوساكا تايمز" التي تصدر في زامبيا اليوم الأحد.

وجلبت زيارة هاريس لزامبيا فوائد مالية كبيرة بنصف مليار دولار في صورة مساعدات ثنائية غير مسبوقة.

وخلال زيارتها لزامبيا، زارت هاريس مزرعة "بانوكا"، التي يتم فيها ممارسة ما يعرف بـ"الزراعة الذكية" بمنطقة "تشيبومبو". وبعد ذلك أجرت حوارات مع كبار رجال الأعمال، حيث أكدت الحاجة إلى "الاستثمار في الإبداع والابتكار الأفريقيين لإطلاق العنان لنمو اقتصادي وفرص رائعة".

وأضافت الصحيفة أن زيارة هاريس كانت رمزا للعلاقة القوية بين الولايات المتحدة وزامبيا.

وإعلانها تقديم دعم أمريكي كبير لزامبيا يعزز أكثر تلك العلاقة ويقدم أملا لمستقبل أكثر إشراقا لزامبيا.