ضبط مواد غذائية فاسدة وتحرير 144 محضرا في حملات تموينية بجنوب سيناء

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات وأماكن تداول الأغذية؛ للتأكد من صلاحيتها، والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري، وذلك بالتعاون بين مديريات التموين، والطب البيطري، والصحة، ومباحث التموين.

وقال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إن الحملات التموينية تتم يوميًا بمدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، والجهات المعنية؛ لتشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، كما يتم التعامل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم الأحد، أنه تم تحرير 144 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال شهر مارس الماضي، بينهم 3 محاضر مخالفات مخابز، بواقع محضر نقص وزن، ومحضرين عدم مطابقة الخبز للمواصفات، و139 محضرًا في مجال الأسواق، بواقع 54 محضرا لعدم الإعلان عن التسعيرة، و34 محضرا للبيع بأزيد من التسعيرة، ومحضر انتهاء صلاحية، ومحضرين غش تجاري، و6 محاضر لسلع مجهولة المصدر، و42 محضرا عدم وجود شهادة صحية للعاملين في الأغذية.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضرين في مجال المواد البترولية، إحداهما توقف محطة، والآخر توقف بيع المواد البترولية، إضافة إلى ضبط 2241 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بواقع 1269 علبة عصير، و825 كيلو جرام تمر، و60 كيلو جرام أرز، و60 علبة كركدية، بجانب 5 علب ملبن فاسدين، و899 علبة سجاير مجهولة المصدر، و45 عبوة شامبو، وطن أسمنت غير صالح للاستخدام.