موناكو يواصل صحوته بفوز مثير على ستراسبورج في الدوري الفرنسي

واصل موناكو صحوته في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومثيرا 4 / 3 على ضيفه ستراسبورج، اليوم الأحد، في المرحلة الـ29 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات اليوم التي جرت في نفس المرحلة عن فوز ستاد ريمس على مضيفه نانت 3 / صفر، وليل 3 / 1 على ضيفه لوريان، وستاد بريست على ضيفه تولوز بالنتيجة ذاتها، وكليرمون على ضيفه أجاكسيو 2 / 1، في حين تعادل آنجيه مع نيس 1 / 1.

وبادر موناكو بالتسجيل بهدف أحرزه لاعبه فاندرسون في الدقيقة 19، لكن ستراسبورج سرعان ما تعادل عن طريق ليبو موتهيبا في الدقيقة 32.

وأضاف ستراسبورج الهدف الثاني في الدقيقة 41،والذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز التشيلي جويليرمو ماريبان، لاعب موناكو، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف 2 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز إلياس بن صغير هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 54، فيما أضاف زميلاه إيدان ديوب ويوسف فوفانا الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 58 و65 على الترتيب.

واضطر موناكو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد فوفانا في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل الضيوف النقص العددي في صفوف الفريق المضيف، و قلص الفارق بهدف أحرزه حبيب ديالو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورغم الفوز، بقي موناكو، الذي حقق 17 انتصارا في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، في المركز الرابع، برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 26 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 5 نقاط خلف مراكز الهبوط.