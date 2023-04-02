مطار الغردقة أعلى المطارات تشغيلا للرحلات الجوية خلال شهر مارس الماضي

أعلنت الشركة المصرية للمطارات، أن مطار الغردقة الدولي هو الأعلى تشغيلا خلال شهر مارس المنصرم، واستقبالا للرحلات الجوية، حيث استقبل نحو 579 ألفا و189 راكبا على مدار الشهر، يليه في المرتبة الثانية مطار شرم الشيخ الدولي الذي استقبل 354 ألفا و907 ركاب.

جاء ذلك خلال تقرير الشركة المصرية للمطارات حول حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية خلال شهر مارس 2023، وأعداد المسافرين الذين استقبلتهم المطارات المصرية الداخلية دون مطار القاهرة الدولي.

ووصل إجمالي حركة الطائرات في مطار الغردقة 3 آلاف و503 طائرات، وفي مطار شرم الشيخ ألفين و220 طائرة.

وجاء مطار برج العرب الدولي في المرتبة الثالثة لأعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية خلال شهر مارس، حيث استقبل 124 ألفا و457 راكبا، بإجمالي حركة طائرات بلغت ألفا و13 طائرة.

وسجل مطار سوهاج الدولي 55 ألفا و41 راكبا بإجمالي 389 طائرة، فيما سجل مطار أسيوط 30 ألفا و150 راكبا بإجمالي حركة طائرات 217 طائرة، استقبل مطار الأقصر الدولي 45 ألفا و126 راكبا بإجمالي حركة طائرات 449 طائرة.

ودخل مطار سفنكس الدولي، أحدث المطارات المصرية، ضمن حركة التشغيل التي سجلتها المطارات المصرية خلال شهر مارس 2023، حيث استقبل 8 آلاف و 402 راكب، بإجمالي 105 طائرات، ليتجاوز مطار أسوان الدولي الذي استقبل خلال الشهر ألفين و493 راكبا بإجمالي 32 طائرة.