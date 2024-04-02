الجيش الإسرائيلي: نتعهد بإجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن مقتل عمال إغاثة في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد المتحدث باسم الجش الإسرائيلي دانيال هاجاري، بإجراء تحقيق شامل "على أعلى مستويات" بشأن مقتل سبعة من موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) للإغاثة.

وقال هاجاري في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية نٌشر على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "نحن جيش محترف ملتزم بالقانون الدولي. نحن ملتزمون بفحص عملياتنا بصورة شاملة وشفافة".

وأضاف: "سوف نتوصل لحقيقة الأمر، وسوف نتشارك ما نتوصل إليه بشفافية"، متابعا أنه سيتم بذل الجهود لمنع تكرار هذا الحادث. وأوضح أنه تحدث شخصيا مع رئيس المنظمة خوسيه اندريس للإعراب عن تعازيه.

كما قدم تعازيه للمنظمة، قائلا إنها كانت من أوائل المنظمات التي ساعدت إسرائيل في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وقال هاجاري: "عمل منظمة وورلد سنترال كيتشن مهم، فهي تقوم بمهمة حيوية لإحضار الطعام للمحتاجين".