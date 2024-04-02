فتى أمريكي ضمن القتلى في انهيار جليدي بقرية زيرمات السويسرية

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الثلاثاء، إن مواطنا أمريكيا /15 عاما/ من بين القتلى في حادث الانهيار الجليدي الذي وقع أمس الاثنين، في قرية زيرمات السويسرية، خلال عطلة عيد الفصح.

وأضافت الشرطة أن من بين القتلى رجل وامرأة، تم انتشال جثتيهما، ولكن لم يتم التعرف عليهما بعد.

كما تم نقل متزلج رابع، وهو مواطن سويسري /20 عاما/، إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وتم إلغاء البحث عن ضحايا محتملين آخرين مساء أمس الاثنين، بعد ساعات قليلة من وقوع الانهيار الجليدي في منطقة خارج مسارات التزلج المحددة في ريفلبرج، الواقعة أسفل جبل ماترهورن أحد أشهر قمم جبال الأبناين بسلسلة جبال الألب الأوروبية.

وأصدرت السلطات تحذيرات من وقوع مزيد من الانهيارات الجليدية. ويحقق الادعاء العام السويسري في الحادث بالتنسيق مع الشرطة المحلية.