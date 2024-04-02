مطار العريش يستقبل 75 طن مساعدات من الكويت والإمارات لإغاثة غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، خلال الساعات الماضية طائرتين من دولتي الكويت والإمارات تحملان 75 طنا من المساعدات الغذائية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر المصدر بشمال سيناء أن الطائرة الأولى من دولة الكويت، وحملت على متنها 37 طنا من المواد الغذائية، بينما الثانية من دولة الإمارات، وحملت على متنها 38 طنًا من المواد الغذائية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرتين ونقلهما بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ تمهيدا لإدخالهما إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري.

وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي وصل إلى 727 طائرة، تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 592 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 135 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية.