السفير الفرنسي يقارن زيارته للأقصر من 7 سنوات: أصبحت كالمدن الأوروبية

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا في القاهرة، في زيارته الرسمية الأولى للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور القنصل الفرنسي الفخري ماري كرستين.

وأعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بزيارته للأقصر والمعالم الأثرية التي زارها والطفرة الكبيرة التي شهدتها وجمال المدينة والجهود المبذولة فيها، وذلك مقارنة بزيارته الشخصية التي قام بها منذ 7 سنوات، إلى جانب المشروعات والاكتشافات الأثرية التي تم افتتاحها، واصفا إياها بأنها أصبحت كالمدن الأوروبية.

وأكد السفير الفرنسي الروابط العديدة التي تربط بين الأقصر وفرنسا خاصة مع تواجد العديد من الفرنسيين، مقيمين أو سائحين، والتعاون التاريخي في مجال الآثار.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الفرنسي على أرض المحافظة، مشيدا بعمق الروابط التاريخية بين مصر وفرنسا، ومعربا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في كافة مجالات وتشجيع وزيادة حركة السياحة القادمة من فرنسا إلى مدينة الأقصر.

وطالب ألهم خلال اللقاء بإعادة تفعيل اتفاقية التآخي بين الأقصر ومدينة فرساي الفرنسية والتي لم ترى النور منذ عام 2017 بهدف تحقيق مزيد من التعاون وتبادل التجارب والخبرات بينهما.

وقد شملت جولة السفير الفرنسي بالأقصر التي رافقته خلالها السيدة حرمه عدد من المواقع الأثرية في كلا من البرين الشرقي والغربي، كما قام بزيارة المركز الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، كما تم تنظيم حفل استقبال للجالية الفرنسية بالمدينة.