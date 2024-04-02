سلسلة متاجر ألمانية مفلسة تجري محادثات مع مستثمرين جدد

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بدأت سلسلة المتاجر الألمانية المتعثرة "جاليريا كارشتات كاوفهوف" إجراءات إشهار الإفلاس لدى محكمة بمدينة إيسن الألمانية مع استمرار المفاوضات مع مستثمرين محتملين جدد.

وافتتحت المحكمة الإجراءات أمس الاثنين لكنها أعلنت هذه الخطوة عبر بيان صحفي نُشر اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يستمر المحامي شتيفان دينكهاوس في منصب مدير الإعسار لشركة التجزئة المتعثرة. وقد سبق له أن شغل هذا الدور على أساس مؤقت.

ومع بدء الإجراءات، سيتولى دينكهاوس الآن إدارة أعمال سلسلة المتاجر الكبرى، وقال إنه يعتزم استكمال بيع الشركة لمستثمرين جدد خلال الشهر الحالي.

وقال دينكهاوس إن المحادثات مع مالك محتمل جديد لـ"جاليريا كارشتات كاوفهوف" جارية بالفعل، حيث قدمت أربع جهات عروضا أولية قبل عدة أسابيع. وتجري الآن مفاوضات نهائية مع اثنين.

وقال دينكهاوس، دون الإفصاح عن أسماء المستثمرين المحتملين: "يتمتع الطرفان المهتمان بخبرة واسعة في قطاع التجزئة الألماني ولديهما أيضا الأموال اللازمة للاستثمار المقبل".

ومن المقرر أن يتخذ دائنو السلسلة القرار النهائي بشأن عملية الاستحواذ خلال اجتماع تم تحديده في 28 مايو في إيسن.

ومثل سلاسل المتاجر الكبرى الأخرى، عانت "جاليريا كارشتات كاوفهوف"لسنوات من تداعيات تحول التجارة بشكل متزايد إلى التجارة الإلكترونية.

وكانت السلسلة مملوكة لشركة "زيجنا هولدينج" التابعة لقطب العقارات النمساوي رينيه بينكو، وقد انهارت العام الماضي.

وتقدمت شركة "جاليريا كارشتات كاوفهوف" بطلب لإشهار إفلاسها أمام محكمة إيسن في بداية يناير الماضي، وهو ثالث طلب إفلاس للسلسلة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.