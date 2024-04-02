وافقت اليابان على تقديم دعم بقيمة 590 مليار ين (9ر3 مليار دولار) لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية رابيدوس كورب، متعهدة بتقديم المزيد من الأموال لدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كين سايتو وزير الاقتصاد الياباني القول إن هذا الدعم سيساعد رابيدوس في شراء معدات صناعة الرقائق وتطوير أحدث عمليات تصنيعها، مشيرة إلى أن هذه الأموال تأتي إلى جانب الدعم الحكومي الذي حصلت عليه الشركة الناشئة البالغ عمرها 19 شهرا بقيمة 330 مليار ين لتمويل إقامة قاعدة كبيرة لصناعة أشباه الموصلات في إقليم هوكايدو ومنافسة الشركات الرائدة في صناعة الرقائق مثل تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج وسامسونج إلكترونيكس.

وقال سايتو في مؤتمر صحفي دوري بالعاصمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، إن الجيل الجديد من الرقائق التي تعمل رابيدوس على تطويرها يمثل التكنولوجيا الأكثر أهمية التي سيتم تخصيصها لمستقبل نمو الاقتصاد والصناعة في اليابان، مضيفا أن "العام المالي الحالي بالغ الأهمية بالنسبة لرابيدوس".

وارتفعت أسعار أسهم شركات صناعة معدات الرقائق اليابانية على خلفية هذه الأنباء، حيث ارتفع سعر سهم طوكيو إلكترون ليمتد بنسبة 4ر3% وسهم ديسكو كورب بنسبة 1ر2%.

ويعتبر الدعم الحكومي الجديد لرابيدوس جزءا من برنامج أعلنته الحكومة اليابانية لدعم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 4 تريليونات ين خلال السنوات الثلاث الماضية لاستعادة جزءا من الوجود الياباني في صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث تستهدف حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا دعم شركات القطاع بإجمالي 10 تريليونات ين.

وتعهدت اليابان بتقديم مليارات الدولارات لدعم أول مصنع ياباني لشركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني في إقليم كوماموتو جنوب اليابان إلى جانت توسعات شركة ميكرون تكنولوجي في مصنعها بمدينة هيروشيما.