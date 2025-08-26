قاضٍ أمريكي يوقف تمويل مراكز طبية في مين من برنامج ميديك إيد

قرر قاضٍ أمريكي أن شبكة من المراكز الطبية في ولاية مين لن تحصل على أموال من برنامج الرعاية الصحية "ميديك إيد" أثناء نظر القضية التي أقامتها ضد جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف تمويل جهات تقديم خدمات الإجهاض.

وكان قانون السياسة والضرائب الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، قد منع تدفق أموال "ميديك إيد" إلى "تنظيم الأسرة"، وهي أكبر مزود لخدمات الإجهاض في البلاد. كما أوقفت المعايير في مشروع القانون وصول التمويل إلى تنظيم الأسرة في ولاية مين، وهو مزود أصغر بكثير لخدمات الرعاية الصحية في واحدة من أفقر الولايات وأكثرها ريفية في الشمال الشرقي.

وتقول منظمة "مين لتنظيم الأسرة"، إن أموال "ميديك إيد" لا تستخدم لخدمات الإجهاض، التي تشكل نسبة صغيرة نسبيًا من الخدمات المقدمة بشكل إجمالي. وقال محامٍ لعيادات تنظيم الأسرة في مين للقاضي في وقت سابق من الشهر الجاري: "ليس من العدل قطع التمويل عن العيادات فقط لأن الكونجرس أراد إلغاء تمويل تنظيم الأسرة".