لصوص يسرقون حيوان مكاك ذيل الأسد من حديقة حيوان ألمانية

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سرق لصوص حيوان مكاك ذيل الأسد من حديقة حيوان بمدينة لايبزج الألمانية.

وأعلنت حديقة حيوان لايبزج، اليوم الثلاثاء، أن جناة مجهولين اقتحموا الحظيرة المسيجة بالقوة.

وتم اكتشاف اختفاء أنثى مكاك ذيل الأسد البالغة من العمر 15 عاما وتدعى روما، أمس الأول الأحد خلال تفتيش صباحي للحظيرة المسيجة. وظل رفيقها الذكر، البالغ من العمر 12 عاما في الحظيرة وبدا أنه لم يتعرض لأذى.

وذكرت حديقة الحيوان أنه بالإضافة إلى "العلامات الواضحة على الاقتحام العنيف"، اتضح أيضا أن الجناة استخدموا فخاخا.

وقالت شرطة لايبزج أن المحققين حصلوا على دليل الجريمة، وتم إطلاق عملية بحث عن مكاك ذيل الأسد.