قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منذ اليوم الأول أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها هو خياره الأول فوق أي اعتبار، مجددا العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، موجها الشكر لكل المصريين على تجديد الثقة لفترة رئاسية جديدة.

واستهل الرئيس السيسي، كلمته بمناسبة أداء اليمين الدستورية، بمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، بتلاوة القرآن الكريم: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شئ قدير".

وننشر خلال السطور التالية أبرز مشاهد خلال تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس النواب في العاصمة:

• البداية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

• الموسيقى العسكرية والنشيد الوطني

عُزفت الموسيقى العسكرية بمناسبة وصول الرئيس السيسي إلى مقر مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية، بجانب عزف النشيد الوطني.

• استقبال الرئيس

كان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

• افتتاح جلسة مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

• تلاوة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأت الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالةَ التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، قائلا: «في 18 ديسمبر الماضي، صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لعام 2023، والذي تضمن في مادته الثانية إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، إعمالا لنص المادة 140 من الدستور".

• اليمين الدستورية

أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية، والذي جاء نصه كالآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

• المدفعية تطلق 21 طلقة

وأطلقت المدفعية 21 طلقة بمناسبة أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة.

• رسالة رئيس النواب للسيسي

قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إنه "في مرحلة فارقة من عمر الوطن كثرت فيها التحديات وتعاظمت المسئوليات، جاء السباق الرئاسي فاستحضر الشعب المصري موافقكم القوية، واصطف بشكل غير مسبوق أمام صناديق الاقتراع، متمسكا بكم عن معرفة ويقين، مدركا حجم المسئولية، مؤكدا رغبته في استكمال مسيرة البناء والعمل، فاختاركم مجددا الثقة قائدا وزعيما لبلد الأمن والأمان، مصر سيدة الأوطان".

• تعهدات السيسي للشعب

تعهد الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستورية، "إنني أعاهد الله وأعاهدكم.. بأن أظل مخلصا في عملي.. لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن.. متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب، ومحافظا على العهد والوعد.. لمصر الحبيبة، وشعبها العزيز وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالي".

• النصب التذكاري

وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، بحضور كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة.

• مشاركة الأطفال

وشاركت مجموعة من الأطفال الرئيس السيسي في وضع الإكليل ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

• سجل الشرف

كما وقع الرئيس السيسي في سجل الشرف بالنصب التذكاري.

• أطول سارية في العالم

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، علم مصر على أطول سارية في العالم بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية؛ إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

• استعراض جوي

استعراض جوي مصغر حيث زينت الطائرات سماء العاصمة الإدارية بدخانها الملون.

• مغادرة الرئيس

وغادر موكب الرئيس السيسي ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة في ختام مراسم جلسة أداء اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية لفترة جديدة.