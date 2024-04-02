أحمد سامي يُعلن قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق الإسماعيلي، المقرر لها غداً الأربعاء 3 أبريل باستاد الاسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024، دورى نايل.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى، الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور.

خط الدفاع: محمد المغربي، إسلام جابر، بركات حجاج وعبدالرحمن عامر وأحمد خالد ومحمد متولي.

خط الوسط: أبوبكر ليادي، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة وآرثر، وعبداللطيف قسو، مصطفى البدري، حسام جريشة، مصطفى ميدو وجونيور أجاي والحبيب أحمد.

الهجوم: حسام حسن وفادي فريد وطارق علاء.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي سموحة الرياضي، معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة فريق الاسماعيلى المقرر لها مساء غداً الأربعاء 3 أبريل، بعد أن تأجيلها.

ويخوض سموحة اللقاء منتشياً بعد تحقيق الفوز في آخر مباراة له في الدورى امام سيراميكا كليوباترا ونجح في الفوز بالـ 3 نقاط لتعضيد موقفه في جدول المسابقة.

ويحل فريق نادى سموحة في المركز السابع في جدول مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق الاسماعيلى في المركز الـ15 في جدول المسابقة، برصيد 14 نقطة.