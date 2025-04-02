قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن "اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد"، مردفا: "هناك دولاً سرقت ثروات بلادنا منذ سنوات".

وأضاف ترامب، في خطاب وصفه بـ"يوم التحرير" أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكداً أن ذلك سيجعل أمريكا "ثرية من جديد".

وقال إن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود، بحسب شبكة سي إن إن عربية الإخبارية.

وأشار إلى "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاما"ً، مشدداً على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".

وأكد أنه سيوقع على أوامر تنفيذية لفرض "رسوم جمركية مضادة" على دول العالم، مشدداً على أنها "مضادة، فهم فرضوا ذلك علينا وسنفرضها عليهم".

واعتبر ترامب، أن هذا "يوم مهم في تاريخ الولايات المتحدة"، وأضاف: "إنه إعلان استقلالنا الاقتصادي.. وستكون أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستخدم أموال الرسوم الجمركية لـ"خفض الضرائب وسداد الدين العام". وذكر أن "الوظائف والمصانع ستعود إلى بلادنا، وهذا حدث بالفعل"، مؤكداً أن رفع حجم الإنتاج المحلي "يعني منافسة قوية، وأسعار أقل للمستهلكين.. وهذا سيكون بالفعل العصر الذهبي للولايات المتحدة مجدداً".

وأعلن أن «أقل نسبة للرسوم الجمركية هي 10%»، قائلا إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من البرازيل وسنغافورة وبريطانيا، وبنسبة 30% على الواردات من جنوب إفريقيا، وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا وتايوان، وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان، وبنسبة 46% على الواردات من فيتنام، وبنسبة 31% على الواردات من سويسرا، وبنسبة 26% على الواردات من الهند، وبنسبة 34% على الواردات من الصين.

وأثارت خطط الإدارة الأمريكية لفرض ما وصفها ترمب بأنها "رسوم جمركية متبادلة" موجة تكهنات بين المستثمرين والتنفيذيين والمسئولين الحكوميين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن ما سيحدث عندما يعتلي المنصة في مؤتمر "روز جاردن" في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة "ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترمب عنها".

وفتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على انخفاض حاد، الأربعاء، كما هبط الدولار، وتحركت عملات أخرى في نطاق ضيق.

وسبق أن انتقد ترامب ومساعدوه الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند سعياً للرد على ما تعتبره الإدارة الأميركية ممارسات تجارية مجحفة. وقد فُرضت على البضائع الصينية رسوم إضافية إجمالية بنسبة 20%.

يحدق الخطر بالتجارة العالمية التي يبلغ حجمها نحو 33 تريليون دولار، وتواجه دول بدءاً من البرازيل ووصولاً إلى الصين احتمال تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة بما بين 4% إلى 90%، بحسب "بلومبرج إيكونوميكس".

وتُضاف هذه الرسوم المرتقبة من أسابيع إلى الخطوات المتخذة منذ تولي ترامب المنصب في يناير الماضي، إذ فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً إضافية إجمالية بنسبة 20% على كل السلع المستوردة من الصين، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة كبيرة على البضائع الواردة من المكسيك وكندا، فضلاً عن 25% رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من جميع أنحاء العالم.