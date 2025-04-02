 سكرتير عام البحيرة يتفقد المنشآت الخدمية بوادي النطرون وأبو المطامير وحوش عيسى - بوابة الشروق
الأربعاء 2 أبريل 2025 4:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سكرتير عام البحيرة يتفقد المنشآت الخدمية بوادي النطرون وأبو المطامير وحوش عيسى

خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 4:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 4:25 م

قام اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية شملت مراكز وادي النطرون، أبو المطامير، وحوش عيسى، وذلك للوقوف على جاهزية المرافق العامة وضمان تقديم الخدمات على أعلى مستوى.

وتفقد خلال الجولة، المستشفيات المركزية والمركز الطبي وعدد من الوحدات الصحية لمتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إضافةً إلى الاطمئنان على حسن معاملة المرضى.

كما تفقد أيضًا محطة رافع الصرف الصحي بمنطقة غرب وادي النطرون، ومحطة صرف صحى ابو المطامير ومجمع مواقف حوش عيسى.

وأيضاً تم المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية لرصد حالة النظافة العامة.

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