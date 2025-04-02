 2 أبريل 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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2 أبريل 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 11:56 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

• استقر سعر حديد عز عند 38,900 جنيه للطن.
• استقر سعر حديد بشاي عند 38,250 جنيه للطن.
• استقر سعر حديد المصريين عند 36,900 جنيه للطن.
• استقر سعر حديد الجارحي عند 36,000 جنيه للطن.
• استقر سعر حديد الجيوشي عند 36,000 جنيه للطن.
• استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37,000 جنيه للطن.

جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي

• استقر سعر أسمنت النصر عند 3,255 جنيهًا للطن.
• ثبت سعر أسمنت وادي النيل عند 3,200 جنيه للطن.
• استقر سعر أسمنت السويس عند 3,300 جنيه للطن.
• استقر سعر أسمنت المخصوص عند 3,300 جنيه للطن.
• ثبت سعر أسمنت السويدي عند 3,480 جنيها للطن.
• استقر سعر أسمنت حلوان عند 3,310 جنيهات للطن.

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