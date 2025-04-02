الأونروا تدين استهداف عيادتها بجباليا: كانت تضم 160 عائلة فلسطينية لحظة القصف

أدانت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بغزة، الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، واستهدفت عيادة تابعة للوكالة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ذاكرة أنها كانت تضم مئات النازحين وأدت إلى استشهاد عشرات المواطنين.

وقالت في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، إن العيادة المستهدفة كانت تضم 160 عائلة فلسطينية وحوالي 735 شخصا لحظة تعرضها للقصف.

وحذرت من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولا سيما في المناطق الشمالية التي تتجه نحو الأصعب في ظل تصاعد وتيرة الضربات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن القطاع لم يشهد دخول أية إمدادات إغاثية أو ضرورات حياتية منذ شهر كامل، مؤكدة أن الاحتلال يمنع تدفق كل أشكال المساعدات من غذاء ودواء ووقود ومستلزمات مأوى منذ عدة أسابيع.

وذكرت بأن الأونروا كانت توفر أكثر من 55% من المساعدات الغذائية في القطاع قبل الأزمة الأخيرة، كونها المنظمة الأممية الأكبر العاملة هناك.

ولفتت إلى استمرار العمليات العسكرية وتكرار النزوح القسري، وانعدام ضمانات أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني - الذين سقط منهم الكثير في غارات سابقة- يجعل تقديم الخدمات الأساسية أمرا «بالغ الصعوبة»، رغم استمرار طواقم الأونروا في تقديم ما تستطيع.

كما لفتت إلى الضغوط المالية والتحديات الكبيرة التي تواجه الأونروا، لا سيما مع استمرار تجميد الدعم الأمريكي، مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية تؤثر على قدرتها على إدارة عملياتها الإغاثية.

وأكد الإعلام الحكومي بغزة، أن 22 شخصا استشهدوا بينهم 16 طفلا جراء غارة جوية إسرائيلية على عيادة تابعة لوكالة «الأونروا» في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بأن 47 شخصا استشهدوا نتيجة الغارات التي شنتها إسرائيل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.