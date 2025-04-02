الناتو يتعهد بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 20 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2025

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، اليوم الأربعاء، تعهد أعضاء الحلف بتقديم مساعدات أمنية بقيمة ما يزيد على 20 مليار يورو (6ر21 مليار دولار) لأوكرانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

وقال روته، قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن قيادة حلف شمال الأطلسي في مدينة فيسبادن الألمانية ــ التي تتولى مهمة المساعدة الأمنية والتدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا ــ ستواصل تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتدريب الجنود الأوكرانيين.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف من احتمال تقليص الدعم الأمريكي لأوكرانيا بشكل جذري في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفع بقوة للتوصل إلى اتفاق سلام، بينما تدعو الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

وكانت واشنطن، في أعقاب اجتماع مثير للجدل بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، قد علقت مؤقتا الدعم العسكري والاستخباراتي لكييف، لكنها استأنفت هذا الدعم منذ ذلك الحين.

وقدم حلفاء حلف شمال الأطلسي مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة حوالي 50 مليار يورو.

وأشاد روته بالرئيس ترامب "لكسره الجمود" في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.

لكنه شدد على أنه رغم الالتزام المستمر من الحلفاء تجاه أوكرانيا، "فإن التهديد الذي نواجهه من روسيا ما زال قائما".

ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل غدا الخميس وبعد غد الجمعة لمناقشة تعزيز قدرات الدفاع في الحلف.