أفادت مصادر طبية، بأن 71 فلسطينيا استُشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة منذ فجر اليوم، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقطيع أوصال القطاع.

وقد استهدفت قوات الاحتلال مركزا صحيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يؤوي نازحين وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، وخلف القصف 19 شهيدا، بينهم 9 أطفال.

وقال مسعفون، إن جثامين عدد من الشهداء يصعب التعرّف عليها بعد احتراقها نتيجة القصف الإسرائيلي.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على دورية للشرطة وسط مدينة دير البلح وسط القطاع.

والشهداء هم ثلاثة من عناصر وضباط الشرطة كانوا يؤدون عملهم إضافة إلى طفل من المارة، وقد نقلت الجثامين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

• آلاف النازحين

وفي خان يونس، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي السلام جنوب شرقي المدينة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، اليوم الأربعاء، توسيع نطاق عملياته العسكرية في رفح جنوب غزة، مضيفا أنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضح -في بيان- أنه "سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال"، ودعا سكان غزة إلى "القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين"، مؤكدا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب"، على حد زعمه.

وفي ظل هذا التصعيد، أوضح منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة للجزيرة أنه وبعد 33 يوما من إغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات، تفتقر المستشفيات المتبقية لأدنى المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تقارير أممية أن نحو 140 ألف شخص نزحوا منذ استئناف الحرب على غزة، في حين فر عشرات الآلاف من مناطقهم الأسبوع الماضي.

وحسب هذه التقارير الأممية فإنّ أوامر الإخلاء الإسرائيلية تغطي مساحات شاسعة من شمال وجنوب قطاع غزة، وأوردت "أسوشيتد برس" عن المجلس النرويجي للاجئين أنّ أكثر من مليون شخص في غزة بحاجة إلى خيام، وأن آلافا يحتاجون مواد لدعم أماكن إيوائهم الهشة، وأنه مع الاكتظاظ في الخيام يضطر النازحون للجوء إلى مبانٍ مدمرة معرضة للانهيار.

ونقلا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قالت أسوشيتد برس إنّ عددا من السكان في قطاع غزة يضطرون لتجاهل أوامر الإخلاء بسبب معاناة الانتقال لأماكن أخرى.

• نتنياهو يهدد

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيطرة جيش الاحتلال على محور موراج (منطقة تل السلطان)، الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني، حسب قوله.

وأضاف قائلا: "نعمل الآن على تقطيع أوصال قطاع غزة ونشدّد الضغط خطوة تلو الخطوة حتى يسلمونا المحتجزين"، وتابع "كلما لم يعطوا، كلما زاد الضغط عليهم حتى يعطوا".