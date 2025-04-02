حطّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر، الرقم القياسي لأطول خطاب في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بعد أن تحدّث بدون انقطاع لأكثر من 24 ساعة و18 دقيقة ضد سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وألقى السيناتور عن ولاية نيوجيرسي (شمال شرق) خطابه الماراثوني واقفا أمام المنصة من دون أي استراحة، ولا حتى للذهاب إلى الحمّام، وذلك كي يتمكن من الاستمرار في الكلام عملا بقواعد المجلس، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وحطم بوكر الرقم القياسي لأطول خطاب في مجلس الشيوخ، المسجّل باسم ستروم ثورموند عن ولاية كارولاينا الجنوبية المؤيد للفصل العنصري، والذي أخّر إقرار قانون الحقوق المدنية عام 1957 لمدة 24 ساعة و18 دقيقة.

وبدأ بوكر خطابه في الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي الحادية عشر مساء الاثنين بتوقيت جرينتش، وانتقد سياسات ترامب لخفض التكاليف وقيام مستشاره إيلون ماسك بتقليص برامج حكومية بأكملها من دون موافقة الكونجرس.

وقال السيناتور عن ولاية نيوجيرسي في مستهل خطابه الماراثوني "أقف اليوم بنيّة تعطيل العمل الاعتيادي لمجلس الشيوخ الأميركي طالما أستطيع ذلك. أقف الليلة لأنني أؤمن إيمانا راسخا بأن بلدنا في أزمة".

ورغم أنّ خطاب بوكر لم يمنع الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس الشيوخ من مواصلة القيام بأعماله الاعتيادية، إلا أنه سرعان ما جمع الديمقراطيين حوله رغم انقساماتهم.

كما أضاف بوكر بصوت متقطع "هذه ليست أوقاتا عادية في أمريكا... ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو".

وقال السيناتور إنّ إحكام ترامب سيطرته على السلطة التنفيذية يعرّض الديمقراطية الأمريكية بحد ذاتها للخطر.

وأضاف أن "الأمريكيين يتحملون مصاعب لا داعي لها. والمؤسسات التي تتميز بها أميركا، وهي مؤسسات قيمة وفريدة من نوعها في بلدنا، تتعرض للهجوم، بل حتى للتدمير المتهور، بل وأقول بما يخالف الدستور".

وتابع "في غضون 71 يوما فقط ألحق رئيس الولايات المتحدة ضررا بالغا بسلامة الأميركيين واستقرارهم المالي، وهي الأسس الجوهرية لديمقراطيتنا".

ولأن خطاب بوكر في مجلس الشيوخ لم يأت خلال التصويت على أي مشروع قانون، فهو لم يمثّل عرقلة تشريعية من الناحية التقنية، لكن كلمته الماراثونية قد تعرقل عمل مجلس الشيوخ عند بدء أعماله الثلاثاء.

وتسمح قواعد الإجراءات في مجلس الشيوخ لأي سيناتور بالتحدث لأيّ وقت يريد بشرط أن يظل واقفا أثناء الكلام وألا يأخذ استراحة. ويطلق على هذا التكتيك اسم "قرصنة" لأن العضو يصادر بذلك قدرة المجلس على إغلاق المناقشات.

والفترة الوحيدة المسموح بها من الراحة هي فترة تلقّي المتحدث سؤالا من عضو آخر، وهو سؤال يمكن بدوره أن يطول كثيرا مما يعطي السيناتور الواقف أمام المنصة فرصة لالتقاط أنفاسه.