حماس تكشف تفاصيل مقترح الوسطاء المصريين والقطريين الأخير وترفض شروط الاحتلال التعجيزية

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس، الدكتور سهيل الهندي، عن تفاصيل المقترح الأخير الذي تسلمته الحركة من الوسطاء المصريين والقطريين وأبدت موافقتها عليه، مؤكدًا أن المقاومة أظهرت «مرونة كبيرة جدًا» في المفاوضات بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المجنونة على قطاع غزة ووقف شلال الدم.

وقال خلال تصريحات لـ«الجزيرة مباشر»، إن مبادرة الأشقاء التي وافقت عليها حماس تضمنت الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين، من بينهم أسير يحمل جنسية مزدوجة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، بالإضافة إلى 2000 فلسطيني من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

كما أشار إلى أن المقترح تضمن فتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة، وإعادة إعمار غزة، وذلك ضمن هدنة تمتد لـ50 يومًا، يجري خلالها إجراء محادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق يناير لإنهاء الحرب.

وتابع حديثه: «رغم المرونة الكبيرة، تفاجأنا بأن الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تتعنتان وتفرضان شروطًا تعجيزية على المقاومة، على رأسها تسليم سلاح المقاومة، وترحيل قيادات المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، بالإضافة إلى عدم وقف الحرب، والاكتفاء بهدنة لمدة أربعين يومًا ثم النظر في الأمر».

واتهم «الإدارة الصهيونية، والإدارة الأمريكية الداعمة لها، بالانقلاب على ما تم التوافق عليه مع الوسطاء».

وشدد على أن المقاومة «لن تقبل بأي حال من الأحوال بهذه الشروط التعجيزية»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أيدي المقاومة لا تزال مفتوحة للمفاوضات «من أجل وقف نزيف الدم؛ لكن ليس على حساب ثوابتنا، وعدم انسحاب الاحتلال من غزة، وعدم فتح المعابر».