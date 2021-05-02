كوريا الشمالية تحذر من اتخاذ إجراءات مضادة بعد انتهاك نشطاء لحظر المنشورات

شددت كوريا الشمالية لهجتها تجاه سول اليوم الأحد بعد أن قال ناشط من كوريا الجنوبية إنهم أرسلوا نصف مليون منشور ينتقد القيادة الاستبدادية في بيونجيانج على الرغم من الحظر.



وقالت كيم يو جونج الشقيقة المؤثرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأحد: "لم يعد بإمكاننا البقاء متفرجين".



واتهمت حكومة كوريا الجنوبية بالسماح بهذا الإجراء وهددت باتخاذ إجراءات مضادة، حسبما قالت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.



وقال زعيم جماعة المقاتلين من أجل كوريا الشمالية الحرة بارك سانج هاك، وهو لاجئ من كوريا الشمالية، يوم الجمعة إن مجموعته أرسلت 10 بالونات عبر الحدود من إقليمي جيونج جي وجانج وون بين الأحد والخميس الماضيين.



وفقًا للتقرير ، احتوت البالونات أيضًا على 500 كتيب و 5000 ورقة مالية من فئة دولار واحد.



ولم تؤكد وزارة التوحيد في سول تصريحات بارك.