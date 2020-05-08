الجيش اليمني يعلن مقتل 35 عنصرا من مسلحي الحوثيين في مواجهات بالضالع

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، مقتل 35 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن قائد عسكري لم تسمه، قوله: "إن رجال الجيش حرروا مواقع استراتيجية في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، بعد معارك عنيفة بين الجانبين، خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأشار القائد العسكري إلى أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز الميلشيات الحوثية في جبهة الفاخر، غرب مديرية قعطبة.

وأكد المصدر، أن تلك القوات تمكنت خلال الهجوم من تحرير مناطق استراتيجية منها قرية الفاخر وسوقها وشعب الماء، وحبيب العبدي ومثلث بيت الشرجي، وغيرها من المواقع.

وأوضح القائد العسكري أن المواجهات أسفرت عن مقتل 35 من عناصر الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، فضلا عن تدمير آليات قتالية تابعة لها.

من جانبها، أعلنت جماعة انصار الله الحوثية، مقتل 40 عنصرا ممن وصفتهم بـ"المرتزقة"، في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي وإصابة العشرات، في مواجهات بذات المحافظة.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين: "إن تلك الحصيلة نتيجة تصدي قواتنا المسلحة لزحف واسع لقوى العدوان على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي".

وأشارت القناة إلى أن من بين القتلى"الشيخ يحيى الشوبجي، قائد ما يسمى بكتائب الشوبجي، وطارق القحيف ضابط اللواء 130"، فيما لم يصدر الجيش الحكومي أي تعليق حول هذه الخسائر.

ويحاول الحوثيين باستمرار استعادة السيطرة على محافظة الضالع التي تخضع معظم أجزائها لسيطرة الجيش الحكومي، وهي إحدى البوابات المؤدية إلى مدينة عدن، التي أعلنتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.