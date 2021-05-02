تقرير: بريطانيا بصدد الكشف عن إصلاحات للتخطيط والمساعدات الحكومية

من المقرر أن يقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصلاحات للتخطيط والمساعدة الحكومية، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الأحد نقلا عن أشخاص لم تحدد هويتهم اطلعوا على الخطط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الصحيفة أن الخطط سوف تكون من بين أكثر من 25 مشروع قانون من المقرر الإعلان عنها في 11 مايو في خطاب للملكة إليزابيث الثانية يحدد البرنامج التشريعي للحكومة للعام المقبل.

ويرغب رئيس الوزراء في أن يفي البرنامج بالعديد من الوعود المدرجة في البيان الانتخابي لحزب المحافظين عام 2019 في إشارة إلى أن المملكة المتحدة تعود إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.

وبينما يريد جونسون أيضا البدء في إصلاح شامل لقطاع الرعاية الاجتماعية في البلاد، وهو تعهد رئيسي، يحتمل ألا تكون هناك خطة واضحة في خطاب الملكة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن شخص مطلع بهذا الشأن.

وذكر التقرير أن وزير الخزانة ريشي سوناك متردد في الموافقة على المزيد من الإنفاق العام قبل إعادة مستويات الاقتراض إلى السيطرة.