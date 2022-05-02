بلومبرج: وزير النفط الإيراني يتوجه إلى فنزويلا لعقد صفقات في مجال الطاقة

ذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي يقوم برحلة نادرة إلى فنزويلا تشمل زيارة منشآت نفطية وتوقيع صفقات طاقة بين الدولتين الخاضعتين للعقوبات الأمريكية.

ووصل أوجي وأكثر من عشرة موفدين إلى كراكاس يوم السبت، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وزار أوجي والوفد المرافق له مجمع باراجوانا للتكرير في غرب فنزويلا مع أسدروبال تشافيز رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا) . ومن المتوقع أن يوقع كلاهما اتفاقات تعاون في مجال الطاقة غدا الاثنين، حسبما ذكرت المصادر.

ولم ترد وزارة النفط الفنزويلية وشركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة على طلب من بلومبرج للتعليق.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من إيران وفنزويلا، التي لا تستورد النفط حاليا من أي من الدولتين.