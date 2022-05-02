كريم عبدالعزيز: إشادة الرئيس السيسي بـ«الاختيار» وساما على صدور جميع أبطال المسلسل

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن شكره لأبطال مسلسلي الاختيار وعائدون، وقال "إن ما قدمتموه جزء كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر".

وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك ـ "فرصة أننا في يوم العيد نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ونشكركم".

ومن جانبه، أكد الفنان كريم عبدالعزيز أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل الدرامي يعد وساما على صدور جميع أبطال المسلسل، مضيفا أنه شرف كبير تقديم ولو شيء بسيط لأبطالنا العظماء من القوات المسلحة والشرطة حتى تظل مصر آمنة.

وعقب ذلك، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع أسر وأبناء الشهداء، ثم قام عدد من الفنانين والمطربين بمشاركة الأطفال الغناء في ساحة الألعاب.