وزير المالية الكوري الجنوبي: العلاقات بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية مهمة للعالم

قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الثلاثية مع الصين واليابان ليست مهمة فقط للدول الثلاثة، ولكن أيضا للعالم في ظل الغموض الاقتصاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن الوزير القول إن التعاون الثلاثي يمكن أن يكون بمثابة قاطرة لتعاف "سريع ومستدام"، مشيرا إلى أن الدول الثلاثة تمثل نحو 20 % من الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تعتزم القيام بدور نشط في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثلاثية.

وقال تشو، قبل الاجتماع الثلاثي الذي يضم وزراء مالية كوريا الجنوبية والصين واليابان ومحاظفي البنك المركزي في الدول الثلاثة " من أجل تحقيق هذه الغاية، وفي ظل إعادة الانفتاح العالمي، سوف توسع كوريا الجنوبية والصين واليابان من تعاونها بصورة كاملة، ليس فقط في قطاعات مثل التمويل والتجارة والاستثمار، ولكن في السياحة والثقافة والتبادل بين الأفراد والعلاقات المرتبطة بالسياسة".

ويعد الاجتماع، الذي يعقد في سونجدو في إنتشون، على بعد 36 كيلومترا غرب سول، أول لقاء مباشر يتم عقده منذ عام 2019.

وأوضح تشو، أن اقتصاد كوريا الجنوبية سوف ينمو بصورة تدريجية ابتداء من النصف الثاني من عام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو خلال العام المقبل.

وأضاف أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية مستمر في التباطؤ بعد أن وصل لذروته في يوليو 2022.

وتعهد الوزراء ومحافظو البنك المركزي في بيان مشترك ببذل الجهود لإحياء التجارة بين الدول الثلاثة، التي تباطأت مؤخرا بعد جائحة كورونا.

وجاء في البيان: "نحن ندرك أن التعاون الثلاثي بين دولنا مهم لضمان تعافي اقتصادي سريع ومستدام من التداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا".