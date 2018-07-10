نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط طن ونصف من مخدر البانجو قبل ترويجه بالإسماعيلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدري الحشيش والبانجو، وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، مُتخذان من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرامات، ومبلغا ماليا وهاتفين محمولين.

كما اعترف أحد المتهمين بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تمهيداً لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، لترويجها على عملائه، وباستهداف المنطقة أمكن ضبط كمية كبيرة لمخدر البانجو تزن ألفا و500 طن.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأربعة ملايين و850 الف جنيه .. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.