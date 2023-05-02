من يعوض الزمالك بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر أمام الأهلي؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء الإثنين، اعتذاره عن عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة كاس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس مصر لموسم 2022 - 2023، يوم الجمعة القادمة، على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيلجأ اتحاد الكرة المصري إلى لائحة المسابقات لتحديد الطرف الثاني في نهائي كأس السوبر أمام الأهلي، حال وصول خطاب رسمي من إدارة نادي الزمالك يفيد بالاعتذار عن المشاركة في البطولة.

وتنص اللائحة على أن يشارك وصيف الدوري حال انسحاب البطل أمام الفريق المُتوج بكأس مصر، وفي حالة انسحاب الزمالك سيلعب بيراميدز ضد الأهلي على لقب السوبر المصري.

وإذا اعتذر فريق بيراميدز عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر لأي سبب، سيخاطب الاتحاد المصري فريق طلائع الجيش لخوض المباراة، بصفته صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز في الموسم الماضي.