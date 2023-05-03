انفجار يخرج قطار بضائع روسي عن مساره في بريانسك

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تسبب انفجار في انحراف قطار شحن روسي عن مساره في منطقة حدودية قريبة من أوكرانيا في ثان حادث مشابه خلال أيام.

وذكرت شركة السكك الحديدية الروسية "آر زد دي" في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن القاطرة وحوالي 20 عربة بضائع خرجت عن المسار قرب بيلي بيريجا، مساء اليوم الثلاثاء: "بسبب تدخل غير مشروع في عمل حركة السكة الحديدية".

وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوجوماز: "إن عبوة ناسفة مجهولة" انفجرت. وبحسب المعلومات الأولية لم يصب أي أحد.

وأعقب الانفجار حادثا مشابها أمس الإثنين، أسفر عن خروج قطار شحن عن المسار.

وأدى الارتفاع في عدد الهجمات على البنية التحتية الروسية في الأسابيع القليلة الماضية إلى تكهن بأن أوكرانيا تجهز هجومها في الربيع من خلال استهداف البنية التحتية الروسية وطرق الإمداد.

يذكر أن مطلع الأسبوع شهد احتراق خزان نفط إثر هجوم بطائرة مسيرة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.