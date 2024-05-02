قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، لافتا في الوقت ذاته أنها كانت من بين الدول التي تعاني من أعلى معدلات إصابة في العالم.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأربعاء، إلى توجيه مدير منظمة الصحة العالمية الشكر المباشر إلى الرئيس السيسي على إنجاز القضاء على فيروس.

وأعلن عن تنفيذ الدولة 1024 مشروعا في القطاع الصحي منذ عام 2014 و حتى الآن على مستوى 27 محافظة في مصر، قائلا: «لا توجد محافظة في مصر مفيش فيها مستشفيات جديدة تم إنشاؤها أو مستشفيات تم تجديدها».

ولفت «عبد الغفار» إلى أن تركيز الناس ينصب على مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح أن مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في شمال سيناء كانت بمثابة خط الدفاع الأول؛ لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، قائلا: «أصبحنا لا نحتاج أن ننقل أي مريض بسبب أن نوعية العلاج التي يحتاجها غير موجودة بهذه المستشفيات».