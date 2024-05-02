بلينكن لحماس: وقت المساومات بشأن مقترح الهدنة قد انتهى

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وأعرب عن اصراره ضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيلين لدى حماس.

وقال بلينكن في أعقاب اجتماعه مع نتنياهو "إسرائيل قدمت جميع التنازلات المهمة فيما يتعلق ببالاقتراح المطروحة الآن".

وتابع: "على حماس أن تقرر ما إذا كانت سوف تقبل هذا الاتفاق، وأن تعمل على تحسن فعال في الوضع بالنسبة للناس التي تزعم أنها تهتم بهم في غزة. ليس هناك وقت للتأخير، ليس هناك مزيد من الوقت للمساومات".

كما اجتمع بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الدفاع يوآف جالانت لإجراء محادثات تركز على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن معبر إيريز الحدودي شمالي قطاع تم فتحه من أجل السماح لثلاثين شاحنة تحمل أغذية ومواد طبية من الأردن بالدخول.

وقال جالانت مساء اليوم الأربعاء إن المساعدات الإنسانية التي وصلت بحرا إلى ميناء أسدود الإسرائيلي يجري نقلها الأن بشكل مباشر إلى معبر إيريز الحدودي القريب.

وزار جالانت وبلينكن معبر كرم أبو سالم الذي يقع على النهاية الجنوبية من القطاع الساحلي، وأيضا ميناء أسدود.

وقال بلينكن إن دخول المساعدات عبر معبر إيريز يعتبر تطورا "مهما للغاية" في الوصول إلى شمالي قطاع غزة الذي تعرض للقصف الشديد، والذي يعاني من نقص حاد في الغذاء، مضيفا أن الولايات المتحدة "على مسافة أسبوع واحد" من أن يبدأ ممرها البحري الخاص للمساعدات - بما في ذلك رصيف عائم قبالة غزة- العمل.