1800 سائح يحلقون في سماء البر الغربي بالأقصر عبر 91 رحلة بالون طائر

شهدت سماء البر الغربي في الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 91 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 1800 سائح من مختلف الجنسيات، في تجربة مميزة لمشاهدة المعالم الأثرية والمعابد الفرعونية والطبيعة الخلابة ونهر النيل من ارتفاعات شاهقة، وسط تطبيق إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة السياح.

وأوضح مصدر باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، لـ"الشروق" أن الرحلات انطلقت من سماء مدينة القرنة في البر الغربي، بمشاركة سياح من مختلف دول العالم، بينهم زوار قادمون من مدينة الغردقة في رحلات يومية، مؤكدا أن الأجواء سادها الفرح والبهجة بين الأفواج السياحية، التي تشهد المحافظة إقبالًا متزايدًا من مختلف أنحاء العالم.

وأشار المصدر إلى أن جميع الرحلات التزمت بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك تعقيم البالونات قبل الإقلاع، واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بالإضافة إلى الالتزام بعدد الركاب المحدد من قبل سلطات الطيران المدني، واحترام الحدود الجغرافية المسموح بها للتحليق.