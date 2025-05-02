رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: العام المقبل سنعرض الأفلام في دارَي عرض بدلا من واحدة لاستيعاب الجمهور

قال المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إنه بداية من العام المقبل، وبناءً على نجاح المهرجان، سيتم عرض أفلام المهرجان في دارَي عرض بدلاً من واحدة، نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على عروض المهرجان.

واختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة الحادية عشرة، وأُقيم الحفل مساء اليوم، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

افتتحت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، حفل الختام بميدلي من أغاني الفولكلور، منها الزفة الإسكندراني، وأقروا الفاتحة لأبو العباس، والبت بيضة، وغيرهم.

وحضر على السجادة الحمراء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، منهم المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، والفنانة أميرة فتحي.

وشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان، والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.