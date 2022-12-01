منتخب الجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الأفريقية

تُوجت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي للكبار بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في منافسات الفردي العام وأداتي الكرة والطوق/الصولجان، ضمن فعاليات البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي، المقامة خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو الجاري، بمشاركة 11 دولة.

وشهدت البطولة مشاركة منتخبات: الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مدغشقر، المغرب، ناميبيا، توجو، تونس، زيمبابوي، مصر، وجنوب أفريقيا (البلد المضيف).

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات في منافسات البطولة، وتضم:

منتخب مصر فردي كبار:

فريدة بهنس – لينا حليقة

منتخب مصر جماعي كبار:

ياسمين علي – مروة عبد الله – جودي عطية – رؤى رياض – مريم البنا – بتول السيد

منتخب مصر فردي ناشئات:

سيليا محمد – فريدة مختار – مريم أبو العطا – لوجين القديم

منتخب مصر جماعي ناشئات:

عالية البدري – حبيبة جنيدي – خديجة نصيب – ليلى شبانة – مريم عباس – نادية الشواربي

ومن جانبه، أكد إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن القارة الأفريقية شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بشكل عام، والجمباز الإيقاعي بشكل خاص.

وأضاف أن المنافسة ستكون قوية بين منتخبات القارة على حصد الميداليات خلال البطولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي للجمباز يدعم دول القارة في استضافة البطولات القارية.

واختتم أمين تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخبات الوطنية، سواء في الجمباز بشكل عام أو الإيقاعي بشكل خاص، تسير وفق خطة فنية واضحة، ما يعزز من تواجدها الدائم على منصات التتويج الأفريقية.