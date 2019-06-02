زعيم حزب العمال البريطاني ينتقد ترامب: يتدخل في ديمقراطية دولتنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بوريس جونسون سيكون خيارا "ممتازا" ليحل محل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك قبل أيام من توجهه إلى لندن في زيارة رسمية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة: "لقد درست بالفعل الأمر باجتهاد كبير. وأعرف مختلف اللاعبين، لكنني أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

وأضاف: "أنا أحبه. لطالما أحببته. لا أعرف ما إذا كان سيتم اختياره، لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، وهو شخص موهوب للغاية".

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن مرشحين آخرين في السباق لخلافة ماي، التي ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو الجاري بعد إخفاقها في الترويج لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، طلبوا أيضا تأييده، وأضاف: "لا أريد أن أقول من الذي طلب، ولكن أشخاصا مرشحين آخرين طلبوا مني تأييدهم".

وانتقد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين تصريحات ترامب، وقال في بيان: "محاولة الرئيس ترامب تحديد من سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا تعتبر تدخلا غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطية دولتنا".

وأضاف كوربين: "اختيار رئيس الوزارء المقبل يجب ألا يتم من الرئيس الأمريكي ولا من قبل 100 ألف عضو من حزب المحافظين ليسوا أعضاء في البرلمان، ولكن من قبل الشعب البريطاني عبر انتخابات عامة".

وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد ماي لدورها الضعيف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "أعتقد أن المملكة المتحدة سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يمتلك جميع الأوراق. ومن الصعب للغاية اللعب بشكل جيد عندما يحصل طرف واحد على جميع المميزات".

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم، أيد ترامب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال ترامب: "إذا لم أحصل على ما أريد، فإنني سوف أبتعد"، وأضاف: "إذا لم تحصل على الاتفاق الذي تريده، وإذا لم تحصل على اتفاق عادل، فعليك أن تبتعد".

وأجرى الرئيس الأمريكي مقابلة مشابهة مثيرة للجدل قبل زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا العام الماضي، حيث قال حينها إن ماي تجاهلت نصيحته بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال مرة أخرى إن جونسون سيكون "رئيس وزراء عظيم".