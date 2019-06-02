لاسارتي يجتمع بجهازه المعاون لتحديد برنامج الفريق في الفترة المقبلة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش وذلك للترتيب للمرحلة المقبلة.

وعلى ضوء جلسة الجهاز الفني المقرر لها مساء اليوم يتحدد برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعه، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.