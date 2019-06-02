محكمة عراقية تقضي بإعدام فرنسي تاسع بتهمة الانتماء لـ«داعش»

قضت المحكمة العراقية الاتحادية العليا اليوم الاحد بإعدام فرنسي تاسع بتهمة الانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وكانت المحكمة نفسها أصدرت في وقت سابق اليوم حكما باعدام فرنسي ثامن انتمى إلى تنظيم داعش.

وقال مصدر قضائي عراقي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن المحكمة الاتحادية العراقية عقدت اليوم جلستين، ونظرت في قضية مواطنين فرنسيين بتهم الانتماء إلى تنظيم داعش، وبعد الاستماع إلى القضيتين المعروضتين بشكل منفصل حكمت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما".

وأوضح أن المحكمة ستعقد يوم غد الاثنين جلسة جديدة للنظر في قضية متهمين اثنين بتهم الانتماء لداعش".

وذكر أن عدد الفرنسيين المحكومين بالاعدام وفق القضاء العراقي بلغ لغاية اليوم تسعة من أصل 12 ستحسم المحكمة العراقية قضاياهم هذا الأسبوع أو بعد عطلة عيد الفطر.