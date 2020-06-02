السعودية تتبرع بنصف مليار دولار لليمن

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أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، عن تبرع بلاده بمبلغ نصف مليار دولار من أجل اليمن.

وقال في مؤتمر المانحين لليمن، مساء اليوم الثلاثاء، «ميليشيات الحوثي» تستحوذ على المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى اليمن ويجب التصدي لخروقاتها.

كما أكد وزير الخارجية السعودي على ضرورة منع الميليشيات من قرصنة المساعدات، مطالبا جميع الدول والمنظمات الدولية لتقديم الدعم ومساعدة اليمن حتى الخروج من الأزمة.

ويسعى المؤتمر إلى جمع نحو 2.4 مليار دولار، فيما يُهدد نقص التمويل أكبر عملية للمساعدات على مستوى العالم.