قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم التصدي لمخالفات البناء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف تراخيص البناء تحت الإنشاء مؤقتًا، لحين مراجعة الاشتراطات البنائية، ذاكرًا أن توفر الجراج يدخل ضمن شروط الحصول على الترخيص.

وأكد ضرورة التزام أصحاب العقارات بالاشتراطات المنوط بها، لحل مشكلة التكدس المروري الذي تعاني منه القاهرة، موضحًا أن قرار الإيقاف يشمل الحاصلين على التراخيص بالفعل، وذلك من خلال لجنة مشكلة لفحص هذه التراخيص.

وأوضح أن المخالفين لهذه القرارات تمت إحالتهم للنيابة العسكرية في القاهرة، مضيفًا أنه تم تطوير منطقة الطوارئ، إضافة إلى إنشاء محور مروري بها.