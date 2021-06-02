نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يجري مباحثات مع وزيرة الخزانة الأمريكية

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أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مكالمة عبر الفيديو الثلاثاء، لكنهما لم يشيرا إلى موعد استئناف المحادثات الرسمية حول الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وذكرت وزارة التجارة الصينية فى بيان أن المسؤولين بحثا "القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين ناقشت خطط واشنطن لدعم التعافي الاقتصادي القوي المستمر وأهمية التعاون في المجالات التي تخدم مصالح الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه "معالجة القضايا المثيرة للقلق بصراحة".

وذكر البيان أن يلين قالت إنها تتطلع إلى محادثات مستقبلية مع ليو.

وكان المفاوضان التجاريان الأمريكي والصيني أعادا الاتصال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

وانخرطت بكين وواشنطن في حرب تجارية منذ ثلاث سنوات.

وقبل الأسبوع الماضي، كان آخر اتصال بين المفاوضين قد تم في أغسطس خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.